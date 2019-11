Premier: Polska jest i będzie najważniejszą rzeczą dla nas wszystkich

Source: President of Poland in Polish

Jak zaznaczył premier, podstawowym celem jego gabinetu będzie uczynienie z Polski najlepszego do życia kraju w Europie. Kraju, do którego wrócą ci, którzy wyemigrowali, a wszyscy, którzy w Polsce mieszkają, będą czuli się tu dobrze – podkreślił Mateusz Morawiecki. Odwaga, determinacja i przywiązanie do Ojczyzny to wartości, których najbardziej potrzebujemy przy naprawie Rzeczypospolitej. To wartości, o których mówił prezydent Lech Kaczyński – dodał.

Premier podziękował za okazane zaufanie wszystkim rodakom, którzy w wyborach 13 października br. potwierdzili dotychczasowy kierunek zmian naprawy Polski. To zaufanie niezwykle zobowiązuje – zapewnił.

Szef rządu zakończył swoje wystąpienie słowami premiera II Rzeczypospolitej Jędrzeja Moraczewskiego: Pragniemy poprawiać los milionów ludzi, prostować drogi dla Polaków i spełniać wolę narodu. Tak właśnie pragniemy, i tak będziemy czynić – zadeklarował Mateusz Morawiecki.

Po uroczystości zaprzysiężenia premier oraz nowo powołani ministrowie udali się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odbyło się inauguracyjne posiedzenie rządu.

Mateusz Morawiecki jest drugim premierem po 1989 r., który będzie pełnić swoją funkcję kolejną kadencję. Pierwszy raz Mateusz Morawiecki został szefem rządu w grudniu 2017 r.

Skład Rady Ministrów:

Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów oraz minister sportu

Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych

Jacek Czaputowicz – minister spraw zagranicznych

Jan Krzysztof Ardanowski – minister rolnictwa i rozwoju wsi

Mariusz Błaszczak – minister obrony narodowej

Mariusz Kamiński – minister spraw wewnętrznych i administracji, minister – członek Rady Ministrów

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Łukasz Szumowski – minister zdrowia

Dariusz Piontkowski – minister edukacji narodowej

Zbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości

Michał Kurtyka – minister klimatu

Tadeusz Kościński – minister finansów

Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury

Jadwiga Emilewicz – minister rozwoju

Marlena Maląg – minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Marek Zagórski – minister cyfryzacji

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – minister funduszy i polityki regionalnej

Michał Dworczyk – minister – członek Rady Ministrów

Konrad Szymański – minister – członek Rady Ministrów

Łukasz Schreiber – minister – członek Rady Ministrów

Michał Woś – minister – członek Rady Ministrów

MIL OSI