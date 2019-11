Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Darba devēju konfederācijas Gada balvas pasniegšanas ceremonijā

Labvakar, cienījamās dāmas un godātie kungi! Man ir patiess prieks jūs uzņemt šeit, Valsts prezidenta oficiālajās darba telpās! Man ir prieks uzņemt jūs, Latvijas tautsaimniecības atbalstītājus, virzītājus un attīstītājus! Varētu pat teikt, ka šī uzņemšana ir tradicionāla, jo Latvijas valsts simtgadē Latvijas Darba devēju konfederācija apbalvoja labākos uzņēmējus, un šogad, Latvijas valsts 101. gadadienā, mēs atkal sanākam šeit kopā, lai godinātu labākos darba devējus. Kā simtgadi iesāksi, tā arī turpināsi! Valsts attīstība nav iespējama bez tautsaimniecības attīstības. Lai godinātu uzņēmīgākos, sociāli atbildīgākos un līdz ar to arī mūsu labākos darba devējus, izteiktu viņiem atzinību par radītajām kvalitatīvajām darba vietām, rūpēm par saviem darbiniekiem, ir īpaši iedibināta Latvijas Darba devēju konfederācijas Gada balva. Un valsts svētku laiks ir pareizais laiks, lai šo balvu pasniegtu. Vissvarīgākais vārds pasaulē ir mīlestība. Visplašākajā nozīmē. Un ar mīlestību veikts darbs gan pašam veicējam rod gandarījumu, gan arī mums pārējiem rada prieku un labklājību. Labklājība – uz to mums ir jātiecas. Atbildīgs darba devējs ir kā bāka, kas ne tikai ved mūs uz mērķi un rūpējas par drošību, bet tā ir arī atbildība par katra darbinieka dzīves gājumu un viņu ģimenēm. Turklāt katru dienu un katru darba dienu, jo tieši cilvēkresursi ir Latvijas lielākā bagātība. Cilvēkresursus jūs kopjat, attīstāt un uzturat. Cilvēkresursi ir tie, kas ir jūsu tiešais darbs blakus visiem pārējiem, un jūsu darbinieki ir jūsu bagātība, kā arī visas valsts bagātība. Lai mums visiem šodien ir pacilājošs vakars, īpaši tiem – šogad 11 – izcilākajiem uzņēmējdarbības gaviļniekiem!

Source: President of Latvia in Latvian