Олег Матыцин переизбран на пост президента FISU

Source: Russia Ministry of Sport

16 ноября в Турине (Италия) на Генеральной ассамблее Международной федерации студенческого спорта (FISU) состоялись выборы руководителя организации.

Россиянин Олег Матыцин был переизбран на пост президента FISU на очередной четырёхлетий срок. Его кандидатуру поддержали все делегаты.

«Олег Матыцин – настоящий профессионал, преданный спорту, – отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Он внёс огромный вклад в развитие спортивного студенческого движения в России и укрепление его позиций в мире. Знания и опыт Олега Васильевича, его личностные и деловые качества позволили ему одержать уверенную победу на выборах президента FISU четыре года назад. То, что сегодня все проголосовали за Олега Матыцина единогласно, говорит о высокой оценке его деятельности во главе FISU, о доверии к нему. От всей души поздравляю Олега Васильевича и желаю ему успеха во всём».

В состав FISU входят национальные федерации студенческого спорта 174 стран.

Впервые на пост президента FISU Олег Матыцин был избран в 2015 году. Ранее он занимал должности президента Российского студенческого спортивного союза и вице-президента FISU.

За четыре года под руководством Олега Матыцина успешно проведены четыре Всемирные универсиады, в их числе Международные зимние студенческие игры 2019 года в Красноярске. Обязательным атрибутом соревнований стали Эстафеты Огня Универсиады, которые содействуют популяризации студенческого спорта.

Кроме того, Олег Матыцин выступил инициатором новых проектов в деятельности FISU. В частности, была разработана 10-летняя стратегия развития организации и университетского спорта в мире, рассчитанная до 2027 года, появился Международный лагерь амбассадоров-волонтёров с участием молодёжи со всего мира.

Важным стало заключение меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между FISU и Международным олимпийским комитетом, а также разработка совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) специального пособия, направленного на формирование нулевой терпимости к допингу в студенческом спорте.

Пресс-служба Минспорта России

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