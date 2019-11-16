О визите Посла Беларуси А.Михневича в Люксембург

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

16-11-2019

14-15 ноября 2019 г. состоялся рабочий визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург по совместительству Александра Михневича в Люксембург.

14 ноября 2019 г. на полях торжественного мероприятия, организованного Национальным олимпийским комитетом Люксембурга по случаю завершения спортивного года, состоялась краткая беседа Посла Беларуси А.Михневича с Великим Герцогом Люксембургским Анри. В ходе беседы люксембургская сторона отметила высокий уровень организации Беларусью II Европейских игр, а также поблагодарила за теплый прием люксембургской сборной в Минске.

15 ноября 2019 г. состоялась встреча А.Михневича с Вице-Президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Л.Павловой, в ходе которой собеседники согласовали модальности подписания двусторонних документов между ЕИБ и Беларусью. Стороны также предметно обсудили другие проекты, в реализации которых заинтересована наша страна, и наметили конкретные шаги по дальнейшему наращиванию темпов взаимодействия, вовлечению в него большего числа участников со стороны государственных организаций и частных предприятий Беларуси.

15 ноября 2019 г. также прошла встреча Посла А.Михневича с начальником отдела России и стран СНГ, Совета Европы, ОБСЕ Министерства иностранных дел Люксембурга Т.Липпером. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, намечены перспективные направления сотрудничества и совместные мероприятия на 2020 год, в том числе связанные с проработкой ряда двусторонних встреч высокого уровня в Минске и Люксембурге.

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