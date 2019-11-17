В. Матвиенко: Россия сохраняет приверженность линии на всестороннее укрепление стратегического партнерства с Кубой

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации с Первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.

В рамках официального визита делегации Совета Федерации в Республику Куба состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро Рус.

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