Premier w Pradze: 30 lat temu kraje naszego regionu wybrały ścieżkę wolności

Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska była krajem, który rozpoczął proces zmian w Europie Środkowej na początku lat 80. XX wieku, gdy powstała Solidarność oraz przez częściowo wolne wybory w 1989 r. Polska stała się pierwszym wyłomem w murze, który przyniósł następne – na Węgrzech, w NRD i w Czechosłowacji – kontynuował. Jak zaznaczył, oba nasze kraje były izolowane przez ponad 40 lat przez komunizm. Jednak w kluczowych momentach 1989 r. nasze społeczeństwa szły razem. Dziś wspólnie występujemy jako kluczowi partnerzy nie tylko w ramach grupy V4, ale też Inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki – zakończył szef rządu. W praskim Muzeum Narodowym odbyła się ceremonia, w trakcie której zaprezentowano wystawę poświęconą aksamitnej rewolucji. Podczas wizyty Mateusz Morawiecki wziął także udział w spotkaniu premierów oraz przewodniczącego Bundestagu. W obchodach uczestniczyli również premierzy Czech, Słowacji i Węgier oraz przewodniczący Bundestagu. Aksamitna Rewolucja to społeczne protesty w Czechosłowacji w drugiej połowie listopada 1989 r. przeciwko polityce komunistycznych władz tego kraju. Doprowadziły one do dymisji kierownictwa Komunistycznej Partii Czechosłowacji, powołania rządu z udziałem przedstawicieli demokratycznej opozycji oraz przeprowadzenia wolnych wyborów.

Source: President of Poland in Polish