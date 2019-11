Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums svinīgajā pieņemšanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai

Godātie klātesošie! Ekselences! Dāmas un kungi! I Sirsnīgi sveicu jūs visus šovakar Rīgas pilī, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pirmais gads Latvijas pastāvēšanas otrajā gadsimtā ir gandrīz aizvadīts. Jau pēc dažām stundām mēs visi kopā sāksim nākamo Latvijas gadu, svinot visā Latvijā un ārpus tās robežām mūsu valsts dzimšanas dienu. II Es šovakar vēlos pateikties ikvienam, kurš šajā gadā ir godprātīgi un atbildīgi strādājis, lai vairotu kopējo labumu un mūsu Latvijas izaugsmi. Es pateicos katram, kurš atradis iespējas paveikt vairāk, kā no viņa varētu prasīt. Sirsnīgs paldies katram, kura darbs, talants un panākumi deva iespēju priecāties un lepoties par Latviju. Mēs visi kopā veidojam Latviju. Katrs var izdarīt ļoti daudz, lai Latvija katru gadu augtu un arvien iedvesmotu mūs jauniem darbiem savai valstij un tautai. III Lai Latvijas Republikas proklamēšana tolaik būtu iespējama, bija nepieciešama politisko un sabiedrisko darbinieku vienošanās par kopdarbību pašiem savas valsts izveidē. Tieši 1918. gada 17. novembrī mūsu valsts dibinātāji izveidoja pirmo pagaidu parlamentu, pieņēma pirmo pagaidu Satversmi un radīja pamatu Latvijas valstij. Mūsu valsts dibinātāji Latviju redzēja kā neatkarīgu un labklājīgu Eiropas valsti, kas nodrošina saviem iedzīvotājiem brīvību, drošību un tiesiskumu. Šīs atslēgas vērtības veido Latvijas valsts identitātes pamatkodu. Tā ir laimīgās Latvijas vīzija, kas katrai paaudzei jāīsteno realitātē atbilstoši sava laika izaicinājumiem un iespējām. IV Valsts nekad līdz galam nav pabeigta. Pašiem sava valsts ir pastāvīgi jāpielabo, jāuzlabo un jāmodernizē. Katrai paaudzei visu laiku pastāvīgi jārūpējas par savu valsti, lai nākamajām paaudzēm to varētu atstāt labāku un stiprāku. Es redzu mūsu paaudzes uzdevumu turpināt veidot Latviju kā augsti attīstītu tiesisku demokrātiju un modernu, ilgtspējīgu Ziemeļeiropas valsti. Nākamajā gadā mums visiem ir jāturpina labi iesāktie darbi, kas sekmētu šo mērķu sasniegšanu. Tas ir mūsu pienākums pret nākamajām paaudzēm un atbildība pret valsts dibinātājiem. Esmu drošs, ka mēs kopā varam to paveikt. Svinēsim Latvijas svētkus! Leposimies ar savu Latviju! Strādāsim kopā Latvijai! Dievs, svētī Latviju! [embedded content]

Source: President of Latvia in Latvian