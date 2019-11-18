Source: Russia Federal Space

#ИСС#ИСС Решетнева#Главное18.11.2019 12:50

Актуальные вопросы космической электроники

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выступила соорганизатором секции «Электронная компонентная база космических систем» на XXIII Международной научно-практической конференции «Решетнёвские чтения».

В ходе двухдневных заседаний участники секции заслушали более 20 докладов на тему разработки, эксплуатации и контроля качества электрорадиоизделий, применяемых в составе бортовой аппаратуры космических аппаратов.

Помимо предприятий и образовательных организаций из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Томска и других городов России в её работе приняли участие представители промышленности Франции и Китая, презентовавшие собственные разработки в области космической радиоэлектроники. Секция по вопросам создания и применения высоконадёжной электронной компонентной базы работала в рамках «Решетнёвских чтений» третий год подряд.

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