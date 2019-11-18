Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ «Молодежная политика».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации «Молодежная политика».

Александр Варфоломеев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации «Молодежная политика»

В ходе мероприятия обсуждались проект федерального закона в сфере государственной молодежной политики, предварительные итоги Всероссийской форумной кампании и Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Участники заседания рассмотрели также реализацию проектов в рамках платформы «Россия – страна возможностей», направленных на развитие социальных лифтов для молодежи в Российской Федерации. Шла речь о программах повышения квалификации.

Александр Варфоломеев отметил, что одно из приоритетных направлений деятельности Совета Федерации — подготовка проекта федерального закона в сфере молодежной политики. Для его разработки была сформирована рабочая группа при Комитете СФ по социальной политике, что позволило объединить усилия Совета Федерации, Государственной Думы, Администрации Президента РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Александр Варфоломеев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации «Молодежная политика»

«В отсутствии единого системообразующего подхода наблюдается разница в регулировании основополагающих аспектов сферы молодежной политики, что создает трудности в работе», — сказал сенатор.

По словам парламентария, разработанный проект имеет рамочный характер, его положения получат дальнейшее развитие в отраслевом законодательстве и могут быть конкретизированы на уровне законодательства субъектов Федерации.

Александр Варфоломеев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации «Молодежная политика»

Александр Варфоломеев сообщил, что законопроектом предлагается закрепить основные понятия, единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежи» – это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Прописываются цели, принципы, основные направления молодежной политики, реализация которых будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи и национальных традиций.

Законопроект позволяет выстроить систему органов власти, уполномоченных осуществлять молодежную политику. Предусмотрены формы участия молодых граждан и их объединений в реализации молодежной политики. Система мониторинга, по замыслу разработчиков документа, будет способствовать своевременному выявлению потребностей и проблем в молодежной среде и оперативному реагированию на возникающие кризисные ситуации в жизни молодежи.

В заседании приняли участие руководитель рабочей группы, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

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