А. Шевченко: Профильный Комитет СФ держит на контроле вопросы развития регионов, входящих в ДФО

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили ход выполнения Постановления палаты «О проблемах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и путях их решения».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел совещание, посвященное проблемам социально-экономического развития субъектов РФ в составе Дальневосточного федерального округа.

Андрей Шевченко

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Иван Абрамов

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Елена Грешнякова

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Сенатор проинформировал, что мероприятие проводится по вопросам реализации Постановления Совета Федерации, принятого по итогам «правительственного часа» на тему «О проблемах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и путях их решения». Профильному Комитету СФ поручено осуществлять контроль за исполнением этого постановления, а также проинформировать палату о результатах его реализации.

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По итогам совещания его участники сделали вывод о том, что Минвостокразвития и другие министерства ведут активную работу по выполнению, содержащихся в постановлении рекомендаций. «Многие из этих рекомендаций имеют длительный период реализации, который может занять не один год. Наш Комитет будет принимать самое активное участие в этой работе», — отметил Андрей Шевченко.

В обсуждении приняли участие председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области члены Совета Федерации, представляющие в верхней палате субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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