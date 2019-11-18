А. Широков принял участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи православия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор предложил коллегам рассмотреть возможность проведения тематического мероприятия МАП в одном из северных регионов России.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области в составе делегации Федерального Собрания России принял участие в заседании Международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Мероприятия прошли 14–15 ноября в Афинах (Греция).

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Сенатор рассказал, что члены МАП обсудили текущую деятельность организации, участие ее представителей в прошедших международных мероприятиях, а также задачи на предстоящий период, в частности, расширение контактов с международными организациями и содействие межрелигиозному диалогу.

С целью ознакомления европейских коллег с российским опытом межрелигиозного и межэтнического взаимодействия Анатолий Широков предложил рассмотреть возможность проведения тематического мероприятия МАП в одном из северных регионов России. «Таким образом, в работе МАП мог бы появиться эффективный «северный» вектор», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий также проинформировал, что в рамках мероприятия состоялась встреча членов Ассамблеи с Председателем Парламента Греции Константиносом Тасуласом, который высоко оценил деятельность Межпарламентской ассамблеи православия. Он затронул вопросы укрепления глобального православного единства, важности продвижения православных духовных и культурных ценностей.

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