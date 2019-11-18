Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Главное18.11.2019 15:36

Вечер космических технологий

В Московском физико-техническом институте (национальном исследовательском университете) прошел вечер космических технологий о современных разработках в области космического двигателестроения, энергетики и гиперзвуковых летательных аппаратов с участием руководителей головной научно-исследовательской организации Госкорпорации «Роскосмос» Государственного научного центра Российской Федерации — федерального государственного унитарного предприятия «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша»

С докладами выступили:

Владимир Кошлаков, генеральный директор ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», доктор технических наук на тему «Приоритетные направления развития ракетного двигателестроения и космической энергетики».

Игорь Лаптев, кандидат физико-математических наук на тему «Физические и цифровые технологии в гиперзвуковых летательных аппаратах».

Александр Ловцов, кандидат физико-математических наук на тему «Космические ядерные электродвигательные комплексы для новых межорбитальных и межпланетных систем».

После выступления спикеры ответили на интересующие вопросы. Желающие получили информацию об обучении на базовой кафедре тепловых процессов в бакалавриате и магистратуре.

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