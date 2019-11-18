Встреча с Мусой Бажаевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Муса Юсупович, у вас был хороший проект по палладию в Арктической зоне. Давайте с него начнем. Как там, что-то движется?

М.Бажаев: Спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку. Тогда я начну с него.

Дело в том, что при Вашем участии было подписано соглашение между компаниями «Русская платина» и «Норильский никель» о создании СП под названием «Арктик палладий» в Норильском промышленном регионе. Мы его заканчиваем создавать, и хотел доложить о статусе проекта и основных социально-экономических показателях.

4,5 тысячи тонн будет запаса металлов платиновой группы. 120 тонн – это потенциал производства в год. Это 5860 новых рабочих мест, 40 миллиардов рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики, что очень важно для России и для этого региона, это увеличение грузопотока по Северному морскому пути и значительное наращивание экспортного потенциала Российской Федерации. Создание СП приведет к тому, что Российская Федерация займет первое место в мире по производству металлов платиновой группы.

Всего запасов у нас 770 миллионов тонн руды, срок отработки – 55 лет, и запуск производства – 2024 год. Общие инвестиции – 15 миллиардов долларов. Добыча руды – 21 миллион тонн в год, выручка в год порядка 7 миллиардов долларов. Рентабельность у нас 53 процента.

Создание СП, Владимир Владимирович, приводит к тому, что мы идем в ногу со временем, потому что очень сильно растет потребление платиноидов в мире, особенно палладия. Это связано с тем, что, например, был знаменитый «дизельгейт» в США и Европе, когда занижали выпуски СО2, и в автомобильной промышленности кратно увеличился рост производства бензиновых двигателей. Палладий – это бензиновый двигатель, платина – это дизельный двигатель. И это электроника, глобальная цифровизация, там очень сильно используются и напыление, и металлы платиновой группы в том числе для разных производств, это химическая, нефтехимическая промышленность, катализаторы, автомобилестроение с учетом новых жестких требований по выбросам СО2. Поэтому я считаю, что это СП вместе с «Норильским никелем» будет самым востребованным, одним из лучших производств в мире.

Мы создаем его на базе новых экологических требований: у нас не будет жидких отходов, у нас будет сухое складирование, мы будем делать так называемый гипс, и мы не будем засорять экологию. И Российская Федерация будет производить более 50 процентов металлов платиновой группы, и все от нас будут зависеть по этому показателю.

В.Путин: Хорошо. Окупаемость хорошая, я смотрю. Общие инвестиции – 15 миллиардов долларов, а чистая прибыль – 3700 [миллионов долларов].

М.Бажаев: Это же хорошо.

В.Путин: Отлично.

М.Бажаев: Чем больше налогов, тем больше социалки.

В.Путин: За четыре года практически с небольшим – полная окупаемость.

М.Бажаев: Да, у нас очень хороший проект. И в отрасли считают, что это один из лучших проектов с момента развала Советского Союза.

В.Путин: Палладий дороже платины, да?

М.Бажаев: Сегодня палладий стоит 1800 долларов за унцию. Когда мы начинали проект, он стоил 700 долларов. Сегодня палладий из-за производства дизельных двигателей и электродвигателей стал дороже, он дороже золота даже. Платина стоит меньше.

В.Путин: 700 как раз.

М.Бажаев: Сейчас уже 900, там волатильность. Золото – где-то 1500, а палладий уже 1800 долларов. У нас в модели заложена цена на палладий, на платиноиды 1050, то есть мы посчитали консервативно.

В.Путин: Очень хороший проект.

М.Бажаев: Очень хороший проект. И спасибо, что Вы подержали этот проект и по линии ВТБ, спасибо Вам большое, и по линии РФПИ. Огромное спасибо за то, что дали возможность выступить в Эр-Рияде, для меня это было важно. И мы с РФПИ и ВТБ работаем над тем, чтобы привлечь ближневосточных партнеров в этот проект именно с моей стороны, со стороны «Русской платины». Мы считаем, что им это очень интересно, и они активно готовы сотрудничать. Вы видели, Ваш визит произвел очень большой фурор.

Мы хотели бы быть в русле и политики общей, и шагать в ногу со временем, потому что бизнес всегда помогает, я считаю, и на нас можно всегда опираться. Я, конечно, хотел бы попросить Вас о возможности учесть, что сегодня стало тяжелее работать с заимствованиями, на внешнем рынке их фактически нет. Но мы не унываем, мы активно запускаем работу с нашими финансовыми институтами, и они нас поддерживают.

В.Путин: Хорошо. И я знаю, что у вас много социальных проектов, они интересные, красивые, и в России, и за рубежом. Чем можете похвастаться?

М.Бажаев: Владимир Владимирович, когда я в 2015 году был у Вас, в конце года, пообещал построить в Красноярске к Всемирной зимней универсиаде 2019 года спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена». Проект освоен, построен: 27 тысяч квадратных метров, 7 тысяч посадочных мест, освоено 4 миллиарда рублей. Был сдан вовремя, и там провели церемонии открытия, закрытия Всемирных [студенческих] зимних игр и соревнования по фигурному катанию. Сегодня там базируется команда ВХЛ «Сокол», там же базируется детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой и мячом и фигурному катанию. В 2019 году, в конце декабря, будет проходить чемпионат России по фигурному катанию, в 2022 году будет проведен чемпионат мира по вольной борьбе.

Самое главное (Владимир Владимирович, Вы, я знаю, очень переживаете, когда вы столько строите – и в Сочи, и Красноярске, везде, – когда объекты потом не используются), красноярская «Платинум Арена» активно используется, это наследие Универсиады. В этом году уже побывало 200 тысяч зрителей.

В.Путин: Спасибо Вам.

М.Бажаев: И все это сделано.

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