В Алтайском крае благодаря прокурорскому вмешательству работникам ООО «Золото Курьи» выплатили работникам более 41 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Курьинского района провела проверку исполнение трудового законодательства в ООО «Золото Курьи» в части своевременности оплаты труда.

Установлено, что перед 264 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере более 41 млн. рублей.

С целью устранения нарушений прокуратурой руководителю предприятия внесено представление.

По направленным прокурором материалам проверки следственными органами возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч.2 ст.145.1УК РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

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