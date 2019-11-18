В Кемеровской области предприятие и руководитель привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Кемеровской области по постановлению прокурора предприятие и руководитель привлечены к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

Возбуждению дела об административном правонарушении предшествовала проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в 2019 году на работу в общество с ограниченной ответственностью был принят бывший государственный гражданский служащий специалист-эксперт межрайонного отдела судебных приставов по г. Осинники и г. Калтану.

При этом вопреки требованиям закона, сообщение о заключении с ним трудового договора по месту его прежней службы организация не направила.

По итогам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица и руководителя административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Мировой судья признал организацию и директора виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, им назначено наказание в виде административного штрафов.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI