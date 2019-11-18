В Москве перед судом предстанут участники организованной преступной группы, обвиняемые в завладении мошенническим путем квартирами жителей столицы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы, жителей различных регионов страны в возрасте от 30 до 40 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, обвиняемые вместе с другими соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной преступной группы, созданной в 2011 году с целью получения материальной выгоды от мошеннических действий в виде незаконного приобретения права на чужое недвижимое имущество.

Злоумышленники действовали в соответствии с распределенными ролями. Так, одна из сообщниц была привлечена к участию в преступной группе в качестве юриста, имеющего опыт работы с недвижимостью, еще один сообщник являлся участковым уполномоченным полиции, он предоставлял членам группы сведения о неблагополучных гражданах, имеющих в собственности квартиры. Двое обвиняемых являлись специалистами столичного МФЦ и обеспечивали беспрепятственный прием документов для регистрации договоров купли-продажи, еще один из участников группы снабжал потерпевших алкогольными напитками.

Под видом исполнения обязательств по договорам пожизненной ренты (либо иным гражданско-правовым договорам) сообщники передавали потерпевшим незначительные суммы денежных средств, продукты питания и алкогольные напитки, в результате чего владельцы квартир теряли бдительность и переставали осознавать значение происходящих событий.

Участники преступной группы в период с июля 2011 года по ноябрь 2015 года приобрели мошенническим путем право собственности на 6 квартир, расположенных на территории Южного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов столицы, чем причинили владельцам материальный ущерб на общую сумму более 29 млн рублей.

В период расследования организатор преступной группы скрылся от правоохранительных органов, объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

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