В. Тимченко: Предложения по развитию национальной системы защиты прав потребителей интересны и требуют дальнейшей проработки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел конференцию на тему «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей».

В Совете Федерации состоялась конференция на тему «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

1 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

2 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

3 из 24

Вячеслав Тимченко

4 из 24

Екатерина Алтабаева

5 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

6 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

7 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

8 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

9 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

10 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

11 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

12 из 24

Вячеслав Тимченко

13 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

14 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

15 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

16 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

17 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

18 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

19 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

20 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

21 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

22 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

23 из 24

Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»

24 из 24

Сенатор напомнил, что в мае этого года в верхней палате парламента прошли парламентские слушания на тему «Роль общественных объединений потребителей в национальной системе защиты прав потребителей». «Слушания носили конструктивный характер, многие из присутствующих сегодня принимали в них участие», — сказал парламентарий.

На Конференции обсудили вопросы законодательного обеспечения деятельности молодежных и студенческих организаций в области защиты прав потребителей

Вячеслав Тимченко отметил, что члены Совета по инновациям Объединения потребителей России сделали ряд интересных предложений по развитию национальной системы защиты прав потребителей, просвещению молодых людей о правах потребителей. Одновременно были подняты и вопросы по обеспечению прав студентов, учащихся.

Смотрите также

«Все это звучало очень интересно, во многом инновационно, и требует дальнейшей проработки», — считает парламентарий.

Председатель Совета по инновациям Объединения потребителей России, студентка МГИМО София Малышева в своем выступлении рассказала об инновационных методах в защите прав потребителей.

В ходе конференции также выступили члены Совета по инновациям Объединения потребителей России Елизавета Катюк, Анастасия Шадрина, Артем Дмитриев и др.

Участники встречи подробно обсудили вопросы законодательного обеспечения деятельности молодежных и студенческих организаций в области защиты прав потребителей.

MIL OSI