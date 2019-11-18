В. Тимченко: Предложения по развитию национальной системы защиты прав потребителей интересны и требуют дальнейшей проработки

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел конференцию на тему «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей».
В Совете Федерации состоялась конференция на тему «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области
Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Вячеслав Тимченко
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Вячеслав Тимченко
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Конференция «Перспективы молодежного участия в реализации политики в области защиты прав потребителей»
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Сенатор напомнил, что в мае этого года в верхней палате парламента прошли парламентские слушания на тему «Роль общественных объединений потребителей в национальной системе защиты прав потребителей». «Слушания носили конструктивный характер, многие из присутствующих сегодня принимали в них участие», — сказал парламентарий.
На Конференции обсудили вопросы законодательного обеспечения деятельности молодежных и студенческих организаций в области защиты прав потребителей
Вячеслав Тимченко отметил, что члены Совета по инновациям Объединения потребителей России сделали ряд интересных предложений по развитию национальной системы защиты прав потребителей, просвещению молодых людей о правах потребителей. Одновременно были подняты и вопросы по обеспечению прав студентов, учащихся.
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«Все это звучало очень интересно, во многом инновационно, и требует дальнейшей проработки», — считает парламентарий.
Председатель Совета по инновациям Объединения потребителей России, студентка МГИМО София Малышева в своем выступлении рассказала об инновационных методах в защите прав потребителей.
В ходе конференции также выступили члены Совета по инновациям Объединения потребителей России Елизавета Катюк, Анастасия Шадрина, Артем Дмитриев и др.
Участники встречи подробно обсудили вопросы законодательного обеспечения деятельности молодежных и студенческих организаций в области защиты прав потребителей.