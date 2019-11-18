В. Тимченко провел заседание рабочей группы по модернизации законодательства РФ в области развития потребительской кооперации

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о применении организациями потребительской кооперации специальных налоговых режимов.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел заседание рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области развития потребительской кооперации.

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Вячеслав Тимченко отметил актуальность темы заседания, подчеркнув важную роль потребительской кооперации в обслуживании населения.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о применении организациями потребительской кооперации специальных налоговых режимов с учетом истечения 31 декабря 2020 г. срока применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса РФ.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Павел Тараканов и Николай Семисотов

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Было отмечено, что применение системы специальных налоговых режимов является важнейшим фактором функционирования и развития потребительской кооперации, сферы малого и среднего предпринимательства в регионах.

По итогам обсуждения было принято протокольное решение о том, что с учетом информации руководителей кооперативных организаций о проблемах, возникающих в связи с истечением срока применения системы налогообложения в виде ЕНВД, признать необходимым продолжить работу по вопросу продления срока его применения с одновременным совершенствованием других специальных налоговых режимов.

Кроме этого обсуждался вопрос о применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности организациями, осуществляющими реализацию товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители республиканских, краевых и областных союзов потребительских обществ, эксперты.

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