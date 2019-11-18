Source: Russia – Council of the Federation

В Ярославской области подвели итоги акции.

В Ярославской области завершился проект «Скажи врачу спасибо», цель которого – выяснить, что в системе оказания медицинской помощи вызывает недовольство людей, а что нравится, определить лучших, по мнению пациентов, врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок.

Итоги акции обсудили на заседании «круглого стола», участие в котором принял первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян. КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области «Одна из важнейших составляющих восполнения кадрового дефицита врачей – это повышение престижа профессии», — подчеркнул парламентарий.

И. Каграманян принял участие в подведении итогов областного проекта «Скажи врачу спасибо»

Сенатор считает, что надо чаще рассказывать о врачах самых разных специальностей, об их подвигах, которые совершаются во имя пациентов. Такие форматы взаимодействия с гражданским обществом полезны и самим медицинским работникам, и пациентам. «Надо больше говорить не только о проблемах, но и о путях их решения. Сейчас даны четкие поручения главы государства в области совершенствования первичного звена здравоохранения, четкой оплаты труда медицинских работников. Все это будет способствовать закреплению кадров на местах», — сказал Игорь Каграманян.

Сенатор уверен, что акцию надо продолжить.

В заседании приняли участие заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев, директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев, представители союза женщин, профсоюза работников здравоохранения, Национальной медицинской палаты, организации волонтеров-медиков.

И. Каграманян принял участие в подведении итогов областного проекта «Скажи врачу спасибо»

«Итоги акции «Скажи врачу спасибо» будут учтены при дальнейшем совершенствовании региональной системы здравоохранения. В адрес врачей, медсестер, фельдшеров, регистраторов участники опроса сказали очень много добрых слов, и это знак большого доверия к системе здравоохранения региона, уважения к труду тех, кто профессионально выполняет свои обязанности. Благодаря общественному контролю мы выявляем слабые точки и направляем туда наши усилия», – подчеркнул Руслан Саитгареев.

Анкеты были размещены в 85 учреждениях области: в поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, больницах и стационарах. Опрос проводился анонимно. Всего было установлено 320 ящиков для голосования, за каждым наблюдали волонтеры.

В проекте приняли участие 8415 жителей региона, посещавших учреждения здравоохранения в период с 21 июня по 14 августа 2019 г. Положительные отзывы получили около тысячи медицинских работников.

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