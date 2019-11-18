К. Косачев: Повестка российско-кубинских отношений остается беспрецедентно широкой

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвел итоги визита на Кубу делегации Совета Федерации.

Визит на Кубу делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга исчерпывающим образом подтверждает важность парламентской дипломатии. Обсуждались все без исключения темы, которые определяют российско-кубинские отношения, был еще раз подтвержден их статус стратегического партнерства, союзничества. Об этом рассказал председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл по итогам состоявшегося официально визита делегации СФ в Республику Куба.

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«Повестка российско-кубинских отношений остается беспрецедентно широкой. Нет ни одной темы, где бы наши позиции бы расходились или противоречили друг другу. Это было констатировано обеими сторонами в ходе визита».

Сенатор подчеркнул, что в наших отношениях уже нет идеологии, которая присутствовала в советский период. «Они получили новую прагматичную основу, базируются на взаимной выгоде и обоюдных интересах».

В нашем взаимодействии в равной степени важны экономика и политика, отметил Константин Косачев. «Мы обсуждаем амбициозные проекты сотрудничества. Это модернизация транспортной инфраструктуры страны, содействие в развитии железнодорожной сети, системы генерирующих мощностей, поставки энергоносителей. По многим направлениям уже приняты принципиальные решения, идет окончательное оформление договорно-правовой базы сотрудничества».

Мы обсуждаем амбициозные проекты сотрудничества

И в этом, по словам законодателя, высока роль парламентской составляющей. «Кроме того, Кубе для реализации плана реформ социально-экономического развития страны до 2030 года предстоит принять более 100 новых законодательных актов. Там, где это будет интересно кубинской стороне, мы готовы делиться нашим опытом модельного законодательства, наработанного, в частности, в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ».

Также у кубинской стороны большой интерес вызывает российский опыт обеспечения суверенитета, защиты от внешнего вмешательства. Мы готовы делиться этим опытом, сказал Константин Косачев.

Сенатор отметил, что Куба продолжает жить в тяжелых условиях сохраняющейся экономической блокады со стороны США. «Мы убедились в том, что это давление вновь начинает набирать обороты и затрагивает все новые и новые аспекты».

Совместная позиция, общие подходы, взаимодействие России и Кубы важны в плане выстраивания совместной реакции на последовательное нарушение международного права со стороны США, которые демонстрируют как попытки бесцеремонного вмешательства в дела суверенных государств, так и активное использование односторонних экономических и политических санкций в обход Совета Безопасности ООН, считает парламентарий.

«Расчет делается на стимулирование гражданского протеста через провоцирование проблем социального и экономического характера. Как это получилось сделать в свое время в ряде государств мира, которые позволяли себе вести суверенную внешнюю политику. Здесь этот номер совершенно точно не проходит. Кубинское общество остается консолидированным, оно позитивно оценивает те планы, которые реализует кубинское руководство: это и реформа конституции, и реформирование самых разных сторон жизни общества», — заключил сенатор.

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