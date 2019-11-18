Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Хабаровского края вскрыты факты хищения денежных средств унитарного предприятия, финансируемого из средств местного бюджета

Прокуратурой края проведена проверка исполнения муниципальным унитарным предприятием г. Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» бюджетного законодательства, по результатам которой выявлены факты хищения путем обмана денежных средств, полученных из бюджета городского округа «Город Хабаровск».

Установлено, что должностным лицом предприятия по предварительному сговору с иными лицами осуществлялись закупки рельс, бывших в эксплуатации, как новых по цене старых, которые использованы для ремонта путевого хозяйства, что не отвечало требованиям безопасности движения трамваев с пассажирами.

Всего на эти цели из местного бюджета выделено свыше 7 млн. рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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