Скинуть совок и зажить по-человечески

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

На фоне «выборов» мы упустили одну важную историческую дату: ровно 30 лет назад, 17 ноября 1989 года, в Чехословакии началась Бархатная революция, в результате которой коммунизм был отправлен на свалку истории.

Каков итог? Сегодня Чехия и Словакия являются уютными демократическими странами, с хорошим по европейским меркам уровнем жизни и годными условиями для работы и проживания. Средняя зарплата – 1150-1200 евро, минимальная – чуть меньше – 500. Врач, к примеру, зарабатывает от 1200 евро в месяц, медсестра – 500-700. Иными словами, люди скинули совок и зажили по-человечески.

Да, кстати, по итогам вчерашних «выборов» в Беларуси в «парламент» не попало ни одного оппозиционера, а самое большое представительство от партий получили коммунисты, так что совок продолжается.

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