Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в традиционной встрече российских и немецких парламентариев.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие во встрече российских и немецких парламентариев в рамках традиционных «Потсдамских встреч» на тему «Европа между глобальными вызовами и национальными интересами».

Смотрите также

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Лукин, ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области и член Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым .

«Несмотря на то, что здесь порой «проскакивают искры», потому что позиции, конечно, остаются достаточно далекими друг от друга по целому ряду вопросов, вызывает искреннее уважение, что наши германские коллеги, парламентарии, которые собираются в этом формате на регулярной основе, не пытаются навязать свою точку зрения, предложить для обсуждения вопросы, уже предрешенные с точки зрения позиций Евросоюза и НАТО. Они каждый раз открыты к взаимозаинтересованному диалогу, доводят содержание этого диалога и до своих коллег в различных фракциях германского Бундестага, и до германского федерального правительства», — сказал сенатор.

Наши германские коллеги не пытаются навязать свою точку зрения

«Поэтому формат встреч представляется мне очень важным, очень перспективным и очень востребованным, особенно в нынешних весьма непростых геополитических условиях», — подчеркнул Константин Косачев.

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

1 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

2 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

3 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

4 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

5 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

6 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

7 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

8 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

9 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

10 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

11 из 12

Российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи»

12 из 12

Он отметил, что Потсдамские встречи первоначально задумывались для поиска точек соприкосновения.

Сенатор указал, что за последние годы атмосфера форума изменилась «Во‑первых, он сейчас проводится при поддержке Совета Федерации, и в прошлом году мы его проводили в здании СФ. В этом году не проводим только потому, что здесь не нашлось достаточно большого помещения – количество участников расширяется, и это признак того, что Потсдамские встречи набирают обороты».

По словам Константина Косачева, меняется и характер дискуссии. «Я думаю, что пять лет назад у многих германских собеседников было ощущение, что разрыв наших отношений необратим. Совершенно точно эти пять лет расставили по своим местам многие сюжеты современной геополитики. Скажем, по тому же Крыму – подтверждалось несогласие наших германских партнеров с тем, как это происходило в 2014 году. Но параллельно практически во всех выступлениях звучала констатация, что этот сюжет носит необратимый характер и говорить о том, что статус Крыма может быть каким‑то образом изменен, уже не приходится».

MIL OSI