А. Климов: Вмешательство во внутренние дела суверенных государств происходит практически ежедневно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел международный видеосимпозиум, посвященный международным аспектам борьбы с вмешательством извне во внутренние дела суверенных государств.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края в соответствии с планом работы Временной комиссии, провел международный симпозиум в формате видеомоста Москва – Белград – Пекин – Пномпень, посвященного различным аспектам борьбы с противоправным вмешательством извне в суверенные дела государств.

«Факты вмешательства во внутренние дела суверенных государств появляются практически ежедневно», – заявил Андрей Климов.

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Риад Хаддад

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Карлос Рафаэль Фариа Тортоса

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Он обратил внимание на то, что международное право категорически запрещает любое вмешательство, но западные оппоненты подменяют термин «вмешательство» на такие термины как «расширение и укрепление демократии» (так, например такой термин был применен по отношению к России в законе США в 2014 году), о «гуманитарной интервенции» (Сербия, Сирия) и т. д… Сенатор отметил, что происходит также изменение техники вмешательства.

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В обсуждении приняли активное участие и выступили эксперты из Сербии, КНР, Камбоджи, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Владимир Плигин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в РФ Риад Хаддад.

Участники симпозиума сообщили о многочисленных фактах вмешательства извне во внутренние дела своих стран, обменялись мнениями по данной проблематике, высказали оценку противоправных действий третьих стран в отношении суверенных государств.

Они сошлись во мнении о том, что вопросы вмешательства необходимо широко и всесторонне обсуждать на самых разных международных площадках.

Колониализм продолжает существовать в других формах, в том числе, с использованием информационных технологий

Также была подчеркнута мысль о необходимости консолидации усилий для работы над новым международным документом, в котором бы закреплялись принципы недопустимости вмешательства.

Андрей Климов высказал мнение, что колониализм продолжает существовать в других формах, в том числе, с использованием информационных технологий. От имени сенаторской комиссии он предложил сформировать конвенцию, своеобразный свод правил, обязывающий государства, их объединения, транснациональные компании, общественные организации, юридических и физических лиц соблюдать соответствующие правила, в том числе, в киберпространстве.

«Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ выступает с инициативой сотрудничества с международными экспертами при подготовке концепции такого рода конвенции», — заключил Андрей Климов.

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