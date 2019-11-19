А. Майоров выступил на научно-практической конференции, посвященной технологиям питания

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в Московском Государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия выступил на научно-практической конференции «Питание будущего. Физиология. Биофизика и технология». Мероприятие прошло в Московском Государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

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Основная цель конференции – междисциплинарная интеграция и перспективы подготовки кадров для реализации национальных проектов «Наука» и «Образование».

В своем выступлении сенатор констатировал, что в будущем человечество столкнется с проблемами, связанными с глобальным потеплением, людей ждут продолжительные периоды жары и засухи, сменяющиеся масштабными наводнениями. Все это не сулит особенно удачных условий для животноводства и растениеводства. «Ученые озадачены созданием более устойчивых овощных и зерновых культур, разработкой новых технологий и поиском альтернатив для питания. Новые тенденции в биоинженерии, медицине, в технологиях обработки и приготовления пищи – все это будет влиять на то, что мы едим», — подчеркнул парламентарий.

Алексей Майоров

Алексей Майоров обратил внимание на ряд возможных направлений решения проблемы питания, в частности, переход к более устойчивым, выносливым и при этом многолетним культурам. Нужно будет буквально конструировать новые продукты, считает законодатель.

«Представление о том, какой бизнес будет актуален в будущем, постоянно меняется, вызывая множество дискуссий и прогнозов. Вместе с тем, одно дело предсказывать, а другое – формировать это будущее, которое напрямую связано с инновационным мышлением и технологическими прорывами, которые отражают уровень развития экономики, технологий и производства», — подчеркнул сенатор.

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