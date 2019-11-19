Житель Владивостока предстанет перед судом по обвинению в незаконных приобретении и продаже более 9 кг чёрной икры в Татарстане

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г. Владивостока. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, пересылка и продажа частей водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные с публичной демонстрацией, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)).

По версии следствия, в мае 2018 года фигурант дела незаконно приобрёл добытую в Приморском крае икру диких рыб- калуги и амурского осётра – массой более 9 кг. Затем он организовал пересылку черной икры авиатранспортом в город Казань, где хранил её в арендованной квартире и на складе. В дальнейшем он реализовывал икру местным жителям через объявления в мессенджерах. Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил более 2,6 млн рублей.

В декабре при реализации очередной партии икры мужчину задержали оперативники.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

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