Закрытие учебных потоков профессиональной переподготовки прокурорских работников в Университете прокуратуры Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 19 ноября 2019 года, закончилось обучение на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации на потоке прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур, а также на потоке заместителей прокуроров городов, районов Московской области, заместителей межрайонных прокуроров г. Москвы, обеспечивающих надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Ректор Университета Оксана Капинус поздравила слушателей с успешной итоговой аттестацией, подчеркнув, что они во время обучения имели возможность обсудить с представителями Генеральной прокуратуры Российской Федерации возникающие на практике вопросы, получить от них и преподавателей новые и систематизировать имеющиеся знания, а также обменяться опытом правоприменительной практики.

Перед слушателями с поздравлением выступил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев. При этом он отметил актуальность их профессионального обучения, выразил уверенность в повышении эффективности практической деятельности с учетом полученных теоретических, правовых знаний, новаций в ее организации и осуществлении. Были разъяснены современные задачи, стоящие перед руководителями органов прокуратуры районного звена.

Заместитель начальника управления Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации Вячеслав Власов озвучил приказы Генерального прокурора Российской Федерации о назначении четверых слушателей на должности прокуроров городов и районов.

С ответным словом выступили старосты потоков, выразив благодарность заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Юрию Пономареву, ректору Университета Оксане Капинус, проректору Университета Нине Шалумовой, декану факультета Университета Елене Глебовой, профессорско-преподавательскому составу факультета.

В торжественной обстановке слушателям вручены дипломы о профессиональной переподготовке и удостоверения о повышении квалификации.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI