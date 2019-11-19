Комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза о международных оценках парламентских выборов в Республике Беларусь

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

19-11-2019

Белорусская сторона ознакомилась с заявлениями международных наблюдательных миссий по итогам прошедших парламентских выборов в Беларуси. Принято также к сведению заявление Европейской службы внешних действий по этому вопросу.

В этой связи хотели бы напомнить, что не существует идеальных избирательных систем и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ.

Беларусь проявила максимальную транспарентность и пригласила на прошедшие выборы рекордное количество международных наблюдателей. По оценкам многих из них, избирательная кампания прошла спокойно, организованно, открыто, гласно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами, что подтверждается, в частности, заявлениями миссий СНГ и ШОС.

Сожалеем, что миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов. Считаем также, что личная ангажированность и субъективный подход не должны лежать в основе выводов и оценок международных наблюдателей. Что в данном случае можно ожидать от руководителей наблюдательных миссий, которые еще до приезда в страну негативно высказываются о Беларуси и публикуют оскорбительные статьи о стране? Это, кстати, – серьезный вопрос к структурам ОБСЕ, осуществляющим подбор соответствующих персоналий.

Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование, а наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем. Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам.

Беларусь готова к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия в сферах взаимного интереса со всеми нашими международными партнерами.

Только диалог и сотрудничество, а не давление, шантаж и санкции позволят двигаться вперед по вопросам, которые отвечают интересам как самой Беларуси, так и наших партнеров.

MIL OSI