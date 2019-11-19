Source: Russia Federal Space

#ИСС#ИСС Решетнева#Главное19.11.2019 13:10

Конференция и собрание Техплатформы ИСС

Под кураторством компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в Москве проведены Научно-практическая конференция и Общее собрание участников Технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система».

VII Научно-практическая конференция «Вызовы и долгосрочные перспективы развития информационных космических систем» состоялась в рамках деятельности Техплатформы «Национальная информационная спутниковая система» и прошла на базе Московского авиационного института. Мероприятие собрало более ста представителей федеральных министерств, предприятий ракетно-космической отрасли, Российской академии наук и вузов страны.

Среди ключевых вопросов конференции — глобальные тренды и приоритеты развития информационных космических систем, как ключевого элемента цифровой экономики Российской Федерации, а также перспективные направления исследований и разработок для создания опережающего научно-технического задела в этой сфере.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент Технологической платформы, генеральный директор ИСС, член-корреспондент РАН Николай Тестоедов.

Участники конференции обсудили концепцию Комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, формируемой ТП «НИСС», а также новые модели и механизмы кооперации университетов, научных организаций и высокотехнологичных предприятий в интересах разработки и развития прорывных технологий, направленных на повышение конкурентоспособности создаваемых в России космических аппаратов.

Основным вопросами Общего собрания участников Техплатформы «Национальная информационная спутниковая система» стали реализация высокотехнологичных проектов с привлечением государственных субсидий, итоги деятельности в 2017-2019 годах и план работы на 2020 год.

Техплатформа «Национальная информационная спутниковая система» создана в 2011 году по инициативе основного российского производителя спутников — компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва». Она объединяет около 130 ведущих предприятий и научных организаций страны, участвующих в реализации инновационных проектов в области разработки, создания и использования космических систем и комплексов.

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