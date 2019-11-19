Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1319.11.2019 11:10

Корабль «Прогресс МС-13» допущен к заправке

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-13» по программе Международной космической станции. Сегодня, 19 ноября 2019 года, техническое руководство подтвердило готовность корабля к заправке компонентами топлива и сжатыми газами.

В соответствии с принятым по итогам заседания решением к работам на заправочной станции допускаются комбинированная двигательная установка и система дозаправки грузового корабля. Оборудование заправочной станции к работе готово.

Перед отправкой изделия на заправку были проведены балансировка и взвешивание грузового корабля «Прогресс МС-13». Операции по заправке «грузовика» компонентами топлива намечены на 20-21 ноября 2019 года.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» запланирован на 1 декабря 2019 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Цель полета: доставка на борт Международной космической станции топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

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