Л. Гумерова: Цифровые инструменты должны быть доступными каждому преподавателю, студенту и школьнику

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела «круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Сенатор подчеркнула, что активное внедрение цифровых технологий во многом определяет прогрессивное развитие каждого государства и мира в целом. «В 2017 году была принята специальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,- добавила она.

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Как отметила глава Комитета СФ, в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ подчеркивал необходимость обеспечить школы широкополосным доступом в интернет, говорил о современных цифровых инструментах, о том, что именно эти цифровые инструменты должны «открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволят им существенно нарастить свои возможности».

Лилия Гумерова указала, что важно сформировать цифровую образовательную среду в регионах России, сделать цифровые образовательные инструменты доступными каждому преподавателю, студенту и школьнику в самых отдаленных уголках нашей страны. «Учитель всегда был и остается главной фигурой в школе. Надо сделать так, чтобы в условиях цифровой экономики каждый гражданин мог получить новые знания и навыки в любом месте и в любое время».

Важно сформировать цифровую образовательную среду в регионах России

По словам парламентария, основная задача проекта — создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Его реализация позволит к 2024 году обеспечить все образовательные организации стабильным и быстрым Интернет-соединением, оптимизировать их деятельность, разработать платформу непрерывного образования.

«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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Сенатор напомнила, что при Совете Федерации действует Совет по развитию цифровой экономики, который возглавляет заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

«Важно, чтобы цифровизация образования стала не просто набором методик, целей и задач, а ориентировалась на индивидуальное развитие каждого человека, стала платформой для постоянного повышения качества и доступности образования, возможностью учиться у лучших и учиться непрерывно. Реализация проекта должна стать подспорьем и для преподавателя, который получает дополнительные знания для использования новых образовательных технологий», — уверена Лилия Гумерова.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская обратила внимание на важность укрепления взаимодействия школьного и вузовского сообщества в вопросах подготовки квалифицированных кадров. «Сама технология подготовки таких кадров, начиная со школьной скамьи, призвана учитывать специализацию регионов. Задача цифровых технологий — показать, что в регионе можно получить доступ к программам ведущих вузов страны», — отметила она.

«Постепенно мир становится сетевым. Цифровые платформы позволят обеспечить, в том числе индивидуализацию образованию, учитывающие возможности и особенности каждого обучающегося», — добавила заместитель Министра.

Заместитель Министра просвещения РФ Марина Ракова отметила важность развития необходимой инфраструктуры для подключения школ к интернету, внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс, создания точек роста, сервисов для учителей, выявления лучших моделей и программ образования.

«Акцент делается на предоставлении равного доступа к образовательному контенту, особенно в отдаленных школах. Если учитель хочет узнать что‑то новое, он должен иметь для этого возможность. Лучшие опыт и практики должны быть доступны учителям и учащимся», — подчеркнула она.

В «круглом столе» приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области и член Комитета СФ Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения РФ Анна Хамардюк, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Счетной палаты РФ, региональных органов управления образованием, образовательных организаций, эксперты.

Подводя итоги работы, Лилия Гумерова подчеркнула, что Комитет СФ продолжит вести мониторинг реализации мероприятий по цифровизации образования в субъектах РФ. В проекте решения будут учтены поднятых в ходе обсуждения вопросы.

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