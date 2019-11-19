Source: Russia – Council of the Federation

В Севастополе прошли памятные мероприятия, приуроченные к 99-й годовщине «Русского исхода» и окончанию Гражданской войны.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в прошедших в Севастополе памятных мероприятиях, приуроченных к 99-й годовщине «Русского исхода» и окончанию Гражданской войны.

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Шествие началось от Свято-Владимирского собора — усыпальницы адмиралов. В нем приняли участие духовенство города, представители власти, общественных организаций и севастопольского казачества. На Графской пристани, откуда в 1920 году уходили солдаты и офицеры Русской армии и многочисленное гражданское население, состоялся молебен. По традиции в акватории Севастопольской бухты были спущены венки на воду.

Сенатор отметила важность проведения подобных мероприятий – в Севастополе они проходят уже более десяти лет – поскольку это позволяет сохранить память о трагических уроках истории, помогает передать знания о них молодому поколению.

«Гражданская война — это трагедия разрушения самого общества, это большое зло, которое приносит огромный ущерб всем, независимо от того, какие политические взгляды они исповедуют. Поэтому единство, единение в сегодняшней России необходимо как никогда. В нынешних политических условиях уроки прошлого неоценимы», — отметила Екатерина Алтабаева, выступая перед собравшимися.

Единство, единение в сегодняшней России необходимо как никогда

«Русский исход» коснулся не только Севастополя. Эвакуация шла из всех портов Крыма. Отсюда ушло в изгнание более 146 000 человек. Около 3000 офицеров и служащих Черноморского флота, проживавших в Севастополе до событий революции 1917 года, вынуждены были покинуть Родину.

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