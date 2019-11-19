Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили законопроект, модернизирующий положения федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел «круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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Сенатор сообщил, что в первом квартале текущего года в Совет Федерации поступило — 7551 обращений, во II квартале — 8773 обращения. «Их количество не снижается», — сказал парламентарий.

Вячеслав Тимченко напомнил, что в начале года Комитет провел «круглый стол», на котором обсуждались инициативы по совершенствованию законодательства об обращениях граждан. «Ряд прозвучавших предложений учтен в новой редакции законопроекта», — добавил он.

В первом квартале текущего года в Совет Федерации поступило — 7551 обращений

В частности, вводится определение «организации, осуществляющей публично значимые функции». «Мы попытались дать это понятие на основе позиции Конституционного Суда РФ», — пояснил сенатор.

Кроме того, по словам главы Комитета СФ, некоторые предложения касались синхронизации сроков. «Если все сроки исчислять в календарных днях, то при правоприменении, могут возникнуть трудности, например, в период продолжительных праздничных нерабочих дней», — отметил он.

«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, заместитель Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора, представители федеральных и региональных органов государственной власти, юристы.

Участники высказали рекомендации и замечания к законопроекту, обменялись мнениями по основным направлениям совершенствования документа.

Подводя итоги работы, Вячеслав Тимченко подчеркнул важность взаимодействия законодателей и правоприменителей. «Все предложения будут нами внимательно рассмотрены», — заключил сенатор.

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