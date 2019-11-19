М. Павлова приняла участие в заседании Координационного Совета Уполномоченных по правам человека УФО

Source: Russia – Council of the Federation

Участники мероприятия обсудили финансовую безопасность граждан.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека Уральского федерального округа. Мероприятие было посвящено теме финансовой безопасности граждан.

На заседании отмечалось, что общая сумма кредитов жителей России сопоставима с бюджетом Российской Федерации и превышает 13 триллионов рублей. У каждого пятого россиянина по три и более кредитов. Официальная статистика Национального бюро кредитных историй свидетельствует о том, что Челябинская область по итогам третьего квартала 2019 года стала шестой в стране по количеству выданных микрозаймов. За период с июля по сентябрь южноуральцы взяли 136610 микрокредитов.

Челябинская область по итогам третьего квартала 2019 года стала шестой в стране по количеству выданных микрозаймов

Маргарита Павлова выступила с докладом о взаимодействии институтов гражданского общества в целях защиты прав граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Эта тема ей хорошо знакома, до недавнего времени она работала региональным уполномоченным по правам человека, сотни граждан в сложной финансовой ситуации обращались за помощью. Участникам Координационного совета сенатор представила проект «Банкротство в подарок», в рамках которого должникам может быть предоставлена юридическая и психологическая помощь.

Парламентарий напомнила, что в 2015-ом году в России был принят закон о банкротстве физических лиц. «Но почему, оказавшись в безвыходной ситуации, люди сами не начинают процедуру банкротства? Возможно, потому, что закон действует всего четыре года. Да и самим должникам не так просто разобраться во всех тонкостях законодательства. Многие даже не знают о существовании банкротства для физических лиц».

По ее словам, эксперты говорят о финансовой и юридической безграмотности должников, процедура кажется им слишком сложной. «Многие не верят в благополучный исход дела. А кто‑то просто боится слова «банкрот». Борьба со стереотипами стала одной из целей проекта «Банкротство в подарок».

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила, что вопрос финансовой безопасности граждан – самый важный из тех, с которыми обращаются люди. «Пожалуй, самая тяжелая категория обращений – от обманутых граждан, вовлеченных в те или иные финансовые махинации. Несмотря на законодательные запреты, появилось очень много различного рода мошеннических схем, финансовых пирамид, действующих под вывеской кредитно-потребительских кооперативов».

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