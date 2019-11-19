Н. Федоров провел совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие пройдет в рамках Международных Рождественских образовательных чтений в СФ на тему «Великая Победа: наследие и наследники».

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках Международных Рождественских образовательных чтений в Совете Федерации на тему «Великая Победа: наследие и наследники». Ои пройдут в Совете Федерации 28 января 2020 года.

Николай Федоров

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Совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники»

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Лилия Гумерова

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Совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники»

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Совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники»

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Совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники»

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Совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники»

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Совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники»

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Совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники»

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Совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники»

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Совещание по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники»

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В заседании приняли участие члены СФ, заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой, председатель Синодального Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, представители РПЦ.

Открывая совещание, Николай Федоров отметил, что Международные Рождественские образовательные чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники» войдут в число первых мероприятий объявленного Президентом России Года Памяти и Славы и поэтому приобретают особо значимый смысл.

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«Время все больше отдаляет нас от трагических событий военного лихолетья. Все тише эхо тех орудийных залпов. Все меньше и меньше остается в живых представителей легендарного поколения победителей. Поднимают голову разного рода псевдоисторики, которые стремятся переписать летопись Великой Отечественной войны, умалить подвиги наших соотечественников. На лентах информагентств появляются сообщения даже об осквернителях воинских мемориалов. И это в стране, победившей фашизм! В стране, где беда пришла в те годы в каждый дом», — сказал парламентарий.

Международные Рождественские образовательные чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники» войдут в число первых мероприятий объявленного Президентом России Года Памяти и Славы и поэтому приобретают особо значимый смысл

Чтобы предотвратить забвение о событиях суровых военных лет, необходима систематическая, целенаправленная духовно-просветительская работа, указал Николай Федоров. Достойным примером такой работы являются и ставшие традиционными Рождественские парламентские встречи.

Сенатор сообщил, что подготовка и проведение парламентских встреч возложена на комитеты СФ по образованию, по конституционному законодательству, по международным делам, по федеративному устройству, по обороне и безопасности, по социальной политике. «Мне поручено координировать работу комитетов Совета Федерации».

Первый вице-спикер СФ предложил провести в Совете Федерации в рамках VIII Рождественских парламентских встреч фотовыставку, отражающую вклад Русской Православной Церкви в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий подчеркнул, что сегодня особенно важно выработать алгоритм взаимодействия с педагогическим сообществом, дабы донести до юношества трагизм событий Великой Отечественной войны. Задача наставников – не просто перечислять исторические факты, а на действительных, конкретных примерах мужества, героизма, стойкости показать величие подвига поколения победителей. Значимую роль в сохранении духовного наследия Великой Победы, памяти об ушедших из жизни защитников Отечества призваны сыграть поисковая работа и забота молодежи о захоронениях воинов.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики и член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области проинформировали участников совещания о подготовке круглых столов «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в свете Великой Победы», «Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность» и «Общественно-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль средств массовой информации».

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