О. Мельниченко провел совещание по вопросу совершенствования законодательства в сфере госконтроля (надзора) и муниципального контроля

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло совещание членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля с представителями Сибирского федерального округа.

Состоялось совещание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ с представителями Сибирского федерального округа. Мероприятие, которое прошло в режиме видеоконференции, провел председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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«Тема «регуляторной гильотины», о которой сказал Президент Российской Федерации, подразумевает изменение не только законодательства, но и многих нормативных правовых актов, издаваемых министерствами, ведомствами, и эта процедура подготовки новых редакций нормативных документов, новых законопроектов займет на федеральном уровне чуть больше года», — сообщил Олег Мельниченко.

Сенатор отметил, что до 1 января 2021 г. необходимо будет привести все федеральное законодательство в соответствие с требованиями и поручениями главы государства. Следующий этап – корректировка регионального законодательства, которая пройдет во всех субъектах Федерации до начала 2023 г. Затем — до 2025 г. — должны быть скорректированы муниципальные нормативные правовые акты, добавил парламентарий.

Расширенное совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в формате видеоконференции с субъектами Дальневосточного федерального округа

По его словам, эти процессы затронут практически каждого гражданина Российской Федерации, в первую очередь представителей бизнеса.

Заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития РФ Илья Карташов в своем выступлении рассказал об основных положениях проекта федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В совещании участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Николай Семисотов. СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области

В обсуждении приняли участие представители Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского, Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

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