О нарушении электроснабжения в Кемеровской области

Source: Russia Ministry of Energy

19 ноября в 11-32 на Беловской ГРЭС (производственное подразделение АО «Кузбассэнерго», входит в Кузбасский филиал ООО «СГК») действием защит в условиях ремонтной схемы отключилась первая система шин 110 кВ.

Причина: при отключении 1ШР 110 кВ ВЛ «Гурьевская-2» произошел излом колонки опорно-стержневой изоляции с падением в сторону первой СШ 110 кВ.

Блок № 2 (200 МВт) выделился на нагрузку собственных нужд и разгрузился со 195 до 8 МВт. Станция снизила рабочую мощность на 200 МВт.

Были обесточены: 12 ПС 110 кВ – 12; ПС 35 кВ – 14; ТП – 778.

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей (около 47 300 человек в Беловском районе) и предприятий угледобычи. Мощность отключенных потребителей составляла – 75 МВт.

В 13-13 часов аварийно-восстановительные работы завершены, станция восстановила режим работы.

в 13-49 энергоснабжение потребителей восстановлено.

Температура наружного воздуха -12ºС.

Ликвидация последствий аварии находилось на особом контроле Минэнерго России



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