О. Цепкин: В ближайшие годы необходимо распространить «Шахматный всеобуч» во всех школах Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор встретился с кураторами «Шахматного всеобуча» в муниципальных образованиях региона.
Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области встретился в регионе с кураторами «Шахматного всеобуча».
По словам сенатора, за три года этот проект охватил все муниципальные образования Челябинской области и в ближайшие годы необходимо распространить его во всех школах региона.
Проект дал возможность заниматься шахматами четырнадцати тысячам детей
«В настоящее время проект дал возможность заниматься шахматами четырнадцати тысячам детей. Территориями-лидерами по реализации проекта «Шахматный всеобуч» являются город Сатка, где зародился проект, а также Магнитогорск», — отметил Олег Цепкин.
Он сообщил, что на федеральном уровне инициатива о введении обучения игре в шахматы в образовательные стандарты была поддержана, опыт Челябинской области и нескольких других регионов по реализации шахматных проектов был представлен Министру просвещения РФ Ольге Васильевой.
«Надеемся, что со следующего года практика реализации шахматных проектов будет распространена во всех субъектах Российской Федерации»,- сказал Олег Цепкин.
«Шахматный всеобуч» пользуется большой поддержкой среди родителей школьников. Новость о введении проекта в той или иной школе всегда воспринимается положительно. Тем не менее, необходимо усилить информирование населения о проекте, рассказывать о положительных результатах, которые достигают дети, занимающиеся шахматами. На местах же должны предприниматься все необходимые меры, чтобы проект начал реализовываться во всех школах», — считает сенатор.