О. Цепкин: В ближайшие годы необходимо распространить «Шахматный всеобуч» во всех школах Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с кураторами «Шахматного всеобуча» в муниципальных образованиях региона.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области встретился в регионе с кураторами «Шахматного всеобуча».

По словам сенатора, за три года этот проект охватил все муниципальные образования Челябинской области и в ближайшие годы необходимо распространить его во всех школах региона.

Проект дал возможность заниматься шахматами четырнадцати тысячам детей

«В настоящее время проект дал возможность заниматься шахматами четырнадцати тысячам детей. Территориями-лидерами по реализации проекта «Шахматный всеобуч» являются город Сатка, где зародился проект, а также Магнитогорск», — отметил Олег Цепкин.

Он сообщил, что на федеральном уровне инициатива о введении обучения игре в шахматы в образовательные стандарты была поддержана, опыт Челябинской области и нескольких других регионов по реализации шахматных проектов был представлен Министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

«Надеемся, что со следующего года практика реализации шахматных проектов будет распространена во всех субъектах Российской Федерации»,- сказал Олег Цепкин.

«Шахматный всеобуч» пользуется большой поддержкой среди родителей школьников. Новость о введении проекта в той или иной школе всегда воспринимается положительно. Тем не менее, необходимо усилить информирование населения о проекте, рассказывать о положительных результатах, которые достигают дети, занимающиеся шахматами. На местах же должны предприниматься все необходимые меры, чтобы проект начал реализовываться во всех школах», — считает сенатор.

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