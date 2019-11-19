Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с членом Великого Государственного Хурала Монголии.

Член Комитета СФ по международным делам, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим Государственным Хуралом Монголии Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края провел встречу с членом Великого Государственного Хурала Монголии, Министром развития дорог и транспорта Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом.

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Во встрече принял участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим Государственным Хуралом Монголии Александр Варфоломеев. ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия

Обсуждены вопросы интенсификации работы российских и монгольских законодателей в рамках групп дружбы, а также темы развития приграничного и регионального сотрудничества.

Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Встреча Б. Жамсуева и А. Варфоломеева с членом Великого Государственного Хурала Монголии Бямбасуреном Энх-Амгаланом

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Баир Жамсуев

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«Россия глубоко заинтересована в стабильном развитии вашей страны. С удовлетворением отмечаем последовательную активизацию двустороннего политического диалога, что является отражением обоюдного курса на приоритетное выстраивание российско-монгольского взаимодействия», — сказал Баир Жамсуев.

Отмечаем последовательную активизацию двустороннего политического диалога

Сенатор напомнил, что в сентябре текущего года был подписан обновленный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией. «Полагаю, что нам необходимо уже в ближайшее время приступить к его ратификации», — считает законодатель.

Баир Жамсуев также отметил укрепление межведомственного взаимодействия в экономической сфере. «За последнее время удалось выйти на ряд серьезных договоренностей, ведется подготовка и согласование весьма перспективных двусторонних документов. В различной степени готовности к подписанию находятся соглашения об электроэнергетике, а также о взаимодействии в социально-трудовой, природоохранной и ряде других сфер».

Бямбасурен Энх-Амгалан особо отметил взаимодействие парламентариев России и Монголии на площадках различных международных и межпарламентских организаций.

По его мнению, двустороннее сотрудничество выходит на уровень стратегического партнерства.

Монгольский законодатель проинформировал российских коллег о состоявшихся в Москве встречах. Он констатировал, что эти переговоры были весьма продуктивными и полезными, особенно в плане межрегиональной составляющей.

Бямбасурен Энх-Амгалан выразил настрой на дальнейшее поддержание парламентских контактов.

Баир Жамсуев в свою очередь, проинформировал о проводимой работе по подготовке международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» и попросил оказать содействие монгольской делегации по участию фестивале в июле 2020 года в Забайкальском крае.

Стороны условились о проведении очередного заседания межпарламентских групп дружбы в первой половине следующего года в Монголии.

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