Прокуратурой Республики Дагестан направлено в суд уголовное дело о вымогательстве взятки и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения «Упрдор «Каспий».

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (вымогательство взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в 2017 году он, занимая указанную должность, через посредника потребовал от руководителя общества с ограниченной ответственностью передачи ему взятки в размере 680 млн. рублей за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту, обещая в противном случае создать проблемы при их подписании.

Для придания своим незаконным действиям правомерного вида, злоумышленник потребовал от руководителя организации заключить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 млн. рублей с подконтрольной ему фирмой.

В целях легализации части полученных в качестве взятки денежных средств, мужчина через подконтрольное ему организацию приобрел специальную технику на сумму 40 млн. рублей.

Оставшуюся часть требуемой взятки в сумме 620 млн. рублей он не получил, поскольку был задержан после обращения потерпевшего в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.

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