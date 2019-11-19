Сегодня в «Эфире» о текущем уровне коррупции, обеспечении жильем сирот, защите прав инвалидов и надзоре в сфере оказания медицинской помощи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О текущем уровне коррупции, обеспечении жильем сирот, защите прав инвалидов и не только поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационного агентства «Интерфакс» и телеканала «RT».

О том, куда обращаться в случае некачественной медицинской помощи, как контролируется работа медиков, и какие нарушения чаще всего выявляются, пойдет речь в рубрике «Логика закона».

Об одном из самых уважаемых прокуроров Калужской области расскажем в рубрике «Дело жизни».

Программа «Эфир» на вторник 19 ноября 2019 года:

· Логика закона. Медицинская беспомощность – болезнь XXI века?

· Дело жизни. «Личное дело прокурора. Привалов Н.Н.»

· В процессе. Дело №… Рассмотрено уголовное дело о жестоком убийстве матери двоих детей.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты информационного агентства «Интерфакс» и телеканала RT.

· Генеральная линия. На страже чрезвычайной законности.

· В процессе. Прогулка под дулом пистолета.

· Криминальный тренд. Крепкого здоровья и долгих лет: роль прокуроров в пресечении преступлений против жизни и здоровья.

· Особые полномочия. ИЗО в СИЗО.

· Мир и порядок. Мир и порядок. Заседание Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

· В процессе. Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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