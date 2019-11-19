Сегодня в «Эфире» о текущем уровне коррупции, обеспечении жильем сирот, защите прав инвалидов и надзоре в сфере оказания медицинской помощи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
О текущем уровне коррупции, обеспечении жильем сирот, защите прав инвалидов и не только поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационного агентства «Интерфакс» и телеканала «RT».
О том, куда обращаться в случае некачественной медицинской помощи, как контролируется работа медиков, и какие нарушения чаще всего выявляются, пойдет речь в рубрике «Логика закона».
Об одном из самых уважаемых прокуроров Калужской области расскажем в рубрике «Дело жизни».
Программа «Эфир» на вторник 19 ноября 2019 года:
· Логика закона. Медицинская беспомощность – болезнь XXI века?
· Дело жизни. «Личное дело прокурора. Привалов Н.Н.»
· В процессе. Дело №… Рассмотрено уголовное дело о жестоком убийстве матери двоих детей.
· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты информационного агентства «Интерфакс» и телеканала RT.
· Генеральная линия. На страже чрезвычайной законности.
· В процессе. Прогулка под дулом пистолета.
· Криминальный тренд. Крепкого здоровья и долгих лет: роль прокуроров в пресечении преступлений против жизни и здоровья.
· Особые полномочия. ИЗО в СИЗО.
· Мир и порядок. Мир и порядок. Заседание Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
· В процессе. Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru