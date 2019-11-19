Состоялся товарищеский хоккейный матч между командами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и правительства Ярославской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В субботу, 16 ноября 2019 года, в г. Ярославле состоялся товарищеский матч по хоккею между командами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и правительства Ярославской области.

Игра прошла на льду Государственного училища олимпийского резерва.

Открывая состязание, прокурор Ярославской области Дмитрий Попов сказал, что хоккей для региона является флагманским видом спорта. Это обусловлено и успехами местной хоккейной команды «Локомотив», и наличием хорошей материально-технической базы для развития и популяризации этого вида спорта.

Матч, по мнению его участников и болельщиков, был напряженным и зрелищным.

Со счетом 0-3 не в свою пользу к середине 2-го периода команда Генпрокуратуры России переломила ход встречи, сравняла счет и вышла вперед. Хозяева льда отыгрались за 21 секунду до окончания матча. Но нападающий команды Генпрокуратуры России Сергей Карловский сумел забросить шайбу в ворота ярославского коллектива за 2 секунды до финальной сирены.

Товарищеский хоккейный матч закончился победой команды Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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