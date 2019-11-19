Т. Гигель: Продукция отечественной мебельной промышленности должна занять достойное место на международном рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в открытии 31-й Международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы». Мероприятие состоялось в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Союза архитекторов России и под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Татьяна Гигель

Как отметила сенатор, обращаясь к собравшимся, необходимо способствовать тому, чтобы продукция отечественной мебельной промышленности занимала достойное место не только на российском, но и на международном рынках.

По словам Татьяны Гигель, выставка стала значимым событием в экономической жизни страны. «Это площадка, на которой обсуждаются актуальные проблемы — как на внутриотраслевом, так и на общегосударственном уровне».

Татьяна Гигель приняла участие в открытии 31-й Международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы»

Парламентарий высоко отозвалась о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Благодаря высокому профессионализму ее членов удается защищать интересы отечественных производителей мебели и работать на перспективу, считает сенатор.

Активное участие членов Ассоциации в работе Экспертно-консультативного Совета по лесному комплексу при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике позволило рассмотреть многие острые вопросы лесной отрасли, которые неразрывно связаны с проблемами мебельной и деревообрабатывающей промышленности, сказала Татьяна Гигель.

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