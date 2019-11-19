Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Национальный космический центр19.11.2019 17:00

Юрий Борисов проинспектировал Центр Хруничева

Сегодня, 19 ноября 2019 года, делегация Правительства России во главе с курирующим оборонно-промышленный комплекс вице-премьером РФ Юрием Борисовым посетила с рабочим визитом ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В состав делегации вошли член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Александр Иванов, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, представители Минобороны России и др.

В сопровождении генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и генерального директора Центра Хруничева Алексея Варочко делегация осмотрела производственную территорию предприятия.

Юрий Борисов ознакомился с ходом строительных работ по возведению Национального космического центра (НКЦ), также ему был представлен эскизный проект НКЦ и комплексный план создания центра.

Делегация посетила цех окончательной сборки ракет-носителей «Протон-М», цех сборки ракет-носителей «Ангара», участки производства разгонных блоков «Бриз-М», переходных систем и головных обтекателей. На территории производства Юрий Борисов заслушал доклад о текущем состоянии изготовления ракет «Ангара», о планах и сроках организации работы на московской и омской площадках предприятия.

Кроме того, делегация осмотрела территорию, предназначенную для перемещения оборудования с высвобождаемых участков согласно плану развития московской территории Центра Хруничева, для технологического переоснащения и сохранения замкнутого цикла производства.

В заключение рабочего визита Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов провёл расширенное совещание с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» и руководителями предприятий ракетно-космической отрасли по вопросам реализации государственной политики в области космической деятельности.

MIL OSI