Source: President of Poland in Polish

Wiceminister Tomasz Dąbrowski w swoim wystąpieniu przypomniał, że zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. został przedstawiony do kolejnych konsultacji, które potrwają do 29 listopada 2019 r. Obecny projekt PEP2040 przewiduje budowę w Polsce 6 bloków jądrowych do 2043 r. Realizacja tej inwestycji pozwoli ograniczyć krajową emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza z sektora energii, a także zapewni nam stabilność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Tomasz Dąbrowski. Polsko-Amerykańskie Forum Przemysłu Jądrowego zostało organizowane przez Ministerstwo Energii pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, przy wsparciu merytorycznym Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, amerykańskiej izby przemysłu jądrowego (US Nuclear Industry Council), Nuclear Energy Institute oraz polskiej Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego i amerykańskiego przemysłu jądrowego, w tym dostawców technologii jądrowych i głównych wykonawców, producentów komponentów, firm inżynieryjnych, operatorów elektrowni jądrowych, izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych. Istotną częścią Forum była specjalna sesja bezpośrednich rozmów typu B2B, pomiędzy przedstawicielami firm polskich i amerykańskich. Odbyło się blisko 200 bilateralnych spotkań pomiędzy przedsiębiorstwami z obu krajów, które pozwoliły ocenić możliwości dwustronnej współpracy przy projektach, zarówno w obu krajach, jak i na rynkach państw trzecich. Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Tomasz Nowacki podkreślił w swoim wystąpieniu, że rozwój rodzimego przemysłu to wymierne korzyści dla całej polskiej gospodarki. Możemy u nas zbudować zarówno sektor pracujący na rzecz OZE, jak i na rzecz energetyki jądrowej. Mało kto wie, że 60 polskich firm w ciągu ostatnich 10 lat było zaangażowanych w 40 projektów jądrowych w 24 krajach świata na trzech kontynentach m.in. w Kanadzie, Indiach czy Japonii – dodał dyrektor. Podczas Forum przedstawiono nową edycję katalogu Polish Industry for Nuclear Energy, w którym zaprezentowało się ponad 300 podmiotów, w tym niemal 50 polskich firm z doświadczeniem w realizacji projektach jądrowych To olbrzymi potencjał i szansa na jak największy – nawet 60% – udział polskiego przemysłu w realizacji projektu jądrowego w naszym kraju – podkreślił Tomasz Nowacki. W 2019 roku wrocławskie fabryki GE wyprodukowały stojan generatora dla kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington. W elektrowni tej zamontowano już korpus turbiny, której obróbkę termiczną wykonał kędzierzyński Famet. Natomiast warszawskie APS Energia wyprodukowało stabilizatory zasilania UPS dla elektrowni jądrowej Kudankulam II w Indiach. Na budowie elektrowni jądrowej w Olkiluoto 3 w Finlandii pracowały firmy: Elektrobudowa, Polbau, Warbud, KMW Enginnering, Gotech, wrocławskie oddziały Siemensa czy Energomontaż Północ Gdynia, który wyprodukował obudowę dla zbiornika reaktora, tzw. liner o wadze powyżej 400 ton. Ocenia się, że w szczycie natężenia prac na budowie elektrowni jądrowej w Finlandii pracowało 25 polskich firm. Także przy francuskiej elektrowni jądrowej Flamanville 3 były zaangażowane nasze przedsiębiorstwa: Polimex Mostostal, Energop Sochaczew, Holduct czy polskie fabryki niemieckiego Berliner Luft. Polskie podmioty są również obecne na budowie elektrowni Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii (ZKS Ferrum, Rockfin czy elbląskie zakłady General Electric). W ramach Polsko-Amerykańskiego Forum Przemysłu Jądrowego przedstawiciele koncernów jądrowych z USA pojadą także do Gdyni i Gdańska. Odwiedzą tam polskie firmy, które posiadają już doświadczenie w realizacji zleceń dla sektora jądrowego, m.in. zakłady produkujące konstrukcje wielkogabarytowe.

