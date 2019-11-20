Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела в Санкт-Петербурге заседание Попечительского совета Центра Алмазова.

Председатель Совета Федерации, председатель Попечительского совета Центра Алмазова Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела в Санкт-Петербурге заседание Попечительского совета.

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Заседание Попечительского совета было посвящено вопросам реализации уникальных стратегических проектов Центра Алмазова, нацеленных на развитие современного медицинского образования.

«Государство уделяет повышенное внимание вопросам здравоохранения. И краеугольным камнем в этой работе является подготовка профессиональных медицинских кадров», — сказала Валентина Матвиенко. По ее словам, без высокопрофессиональных специалистов усилия по улучшению ситуации в сфере здравоохранения не принесут должного результата.

Государство уделяет повышенное внимание вопросам здравоохранения

Председатель верхней палаты парламента напомнила, что вопрос подготовки кадров обсуждался недавно в рамках Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации. Был проведен мониторинг обеспеченности медицинскими кадрами в регионах. «За последнее время наметился ряд позитивных изменений, сократился процент совместительства, в том числе среди средних медицинских работников, активно реализуется программа «Земский доктор». Однако еще сохраняются вопросы, требующие системных решений».

Валентина Матвиенко отметила, что обеспокоенность продолжает вызывать низкая обеспеченность медицинскими кадрами в сельской местности, малых городах и труднодоступных районах.

Заседание Попечительского совета Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова

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Валентина Матвиенко

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Заседание Попечительского совета Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова

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Заседание Попечительского совета Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова

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Заседание Попечительского совета Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова

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Заседание Попечительского совета Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова

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Заседание Попечительского совета Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова

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По ее мнению, наиболее действенные мера для решения этого вопроса – создание в кратчайшие сроки эффективной системы целевой подготовки специалистов, отвечающих не только требованиям сегодняшнего дня, но и запросам на будущее.

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что нынешняя ситуация с подготовкой медиков имеет ряд серьезных недочетов. «В частности, в этом году заявки регионов на целевое обучение специалистов не совпали с потребностями медицинских организаций».

«Необходимо обеспечить качество планирования объемов и направлений подготовки специалистов в соответствии с реальными потребностями медицинских учреждений. Нормативная законодательная база для этого создана», — подчеркнула Председатель СФ.

Она также затронула тему последующего трудоустройства выпускников медицинских вузов.

Глава верхней палаты парламента считает возможным в кратчайшие сроки завершить работу по созданию реестра обучающихся по всем медицинским специальностям.

«Одним из важнейших направлений привлечения молодых специалистов в медицинскую отрасль является создание привлекательных условий будущей работы, включая меры необходимой социальной поддержки и обеспечения достойной заработной платы. Обеспечение жильем работников медицинских учреждений также является зоной ответственности властей всех уровней».

В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, МакаровВячеслав СерафимовичПредседатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

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