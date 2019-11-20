Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное20.11.2019 10:30

В РКС создается единое инженерное пространство в «цифре»

Уникальный инструмент унификации, который создали в «Российских космических системах» еще год назад, — это и единое хранилище защищенных данных, и отлаженный механизм предварительного электронного согласования конструкторской документации.

«На входе у нас техническое задание, — объясняет принцип работы единой информационной средыруководитель отдела технологий цифрового проектирования Владислав Скупский, — а на выходе — электронный макет и описание технологического процесса».

А между этими двумя ключевыми точками — компетентная и гибкая команда внедрения, которая обучает, обеспечивает внутреннюю техническую поддержку и готова при необходимости «допилить функционал» с любым внутренним заказчиком. Благодаря такому подходу отдела технологий цифрового проектирования легко и «шагать» в новую среду, и формировать отраслевые стандарты работы в ней.

Именно эту «легкость» единого цифрового пространства, которую создали в РКС, оценили посетители МАКС-2019. Многочисленные гости салона засыпали специалистов компании вопросами.

«Нас атаковала молодежь, которую зацепила сама возможность работы в единой среде, — пояснил высокий интерес к представленной системе Владислав Скупский. — Процесс сквозного цикла проектирования, который мы продемонстрировали, произвел настоящий wow-эффект».

Надо заметить, что РКС продемонстрировал не технологии будущего, а повседневную работу проектировщиков, конструкторов и технологов, которая с бумажных носителей переместилась в единую электронную среду. Правда, с одной оговоркой — сейчас наши коллеги применяют только отдельные элементы продукта, пользуясь локальными библиотеками и настройками. Но если возможности гораздо больше, то почему не использовать их в полном объеме?

«Идут проекты и не все в ходе текущей работы готовы переходить на новые инструменты, перенастраивать свой рабочий алгоритм», — пытается объяснить некоторую инертность коллег Владислав Скупский и призывает их максимально ускорить переход, который значительно облегчит труд схемотехников, топологов, конструкторов, технологов, расчетчиков.

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