В СФ состоялся «круглый стол» «Проблемы формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провела Л. Глебова.

В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Проблемы формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти». Мероприятие провела первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова. ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики

Смотрите также

Сенатор отметила, что эта тема выбрана не случайно: практика работы регионов во многом связана с привлечением общественности к принятию решений муниципальной и региональной властью в каждом субъекте РФ. «Необходимо проанализировать в этой связи, насколько ими может быть использован опыт федеральных органов власти».

По словам парламентария, задача сегодняшней встречи – обменяться мнениями о практике работы общественных советов, о достигнутых в процессе их деятельности удачах и направлениях, над которыми еще необходимо работать.

«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

1 из 12

«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

2 из 12

Любовь Глебова

3 из 12

«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

4 из 12

«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

5 из 12

«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

6 из 12

«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

7 из 12

Любовь Глебова

8 из 12

«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

9 из 12

Леонид Шафиров и Сергей Меликов

10 из 12

«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

11 из 12

Екатерина Алтабаева и Мухарбек Барахоев

12 из 12

«По итогам нашего «круглого стола» будут выработаны рекомендации, которые рассмотрит Комитет СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, после чего они будут переданы в федеральные и региональные органы исполнительной власти, различные структуры», — сказала Любовь Глебова. Рекомендации будут направлены на повышение эффективности деятельности общественных советов при органах государственной власти.

Заместитель председателя научного совета ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» Иосиф Дискин в своем выступлении затронул вопросы повышения качества государственного управления, эффективной реализации национальных проектов и программ.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров, представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных советов.

MIL OSI