В СФ состоялся «круглый стол» «Проблемы формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»

Source: Russia – Council of the Federation
Заседание провела Л. Глебова.
В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Проблемы формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти». Мероприятие провела первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова. ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики
Смотрите также
Сенатор отметила, что эта тема выбрана не случайно: практика работы регионов во многом связана с привлечением общественности к принятию решений муниципальной и региональной властью в каждом субъекте РФ. «Необходимо проанализировать в этой связи, насколько ими может быть использован опыт федеральных органов власти».
По словам парламентария, задача сегодняшней встречи – обменяться мнениями о практике работы общественных советов, о достигнутых в процессе их деятельности удачах и направлениях, над которыми еще необходимо работать.
«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»
1 из 12
«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»
2 из 12
Любовь Глебова
3 из 12
«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»
4 из 12
«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»
5 из 12
«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»
6 из 12
«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»
7 из 12
Любовь Глебова
8 из 12
«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»
9 из 12
Леонид Шафиров и Сергей Меликов
10 из 12
«Круглый стол» на тему «Проблемы формирования Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»
11 из 12
Екатерина Алтабаева и Мухарбек Барахоев
12 из 12
«По итогам нашего «круглого стола» будут выработаны рекомендации, которые рассмотрит Комитет СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, после чего они будут переданы в федеральные и региональные органы исполнительной власти, различные структуры», — сказала Любовь Глебова. Рекомендации будут направлены на повышение эффективности деятельности общественных советов при органах государственной власти.
Заместитель председателя научного совета ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» Иосиф Дискин в своем выступлении затронул вопросы повышения качества государственного управления, эффективной реализации национальных проектов и программ.
В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров, представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных советов.