Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 ноября 2019, 13:15

С 13 по 15 ноября в Ухте прошла выставка техники, работающей на газомоторном топливе.

Мероприятие было организовано в рамках рабочего совещания «Реализация мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива».

С экспозицией ознакомились более 500 человек: участники рабочего совещания, представители министерств и муниципалитетов Республики Коми, предприниматели и частные автовладельцы, а также студенты, ученики «Газпром-класса», воспитанники детских дошкольных учреждений.

Вниманию посетителей было представлено 37 единиц техники, эксплуатируемой Управлением технологического транспорта и специальной техники и филиалами ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также предоставленной официальным дилером JCB «Лонмади».

В модельный ряд демонстрируемых автомобилей вошли крупные российские автопроизводители, а также автомобили зарубежных марок, использующие природный газ в качестве моторного топлива: «КАМАЗ», «НЕФАЗ», «ГАЗ», «УРАЛ», «КАВЗ», «АГРОМАШ», JCB 3CX. Экспозиция собрала грузовой и пассажирский транспорт, специальную и коммунальную технику, в том числе автобусы различных классов, автомобильный грузовой кран, автовышку, трактор, мусоровоз, экскаватор-погрузчик, легковые автомобили «Форд Мондео» и «УАЗ Патриот». Часть техники была представлена в двухтопливном исполнении — дизельное топливо и метан, часть — полностью использовала для автозаправки природный газ. Два передвижных автомобильных газовых заправщика продемонстрировали возможность решения ситуации в условиях отсутствия налаженной газозаправочной инфраструктуры.

В рамках выставки была представлена площадка, где посетители могли ознакомиться со схемами работы, особенностями использования, диагностики и обслуживания газового и газобаллонного оборудования. Специалисты предприятия консультировали всех желающих в вопросах эксплуатации газомоторной техники и специфики подготовки водителей для работы на таком автотранспорте, процессе освидетельствования баллонов для метана.

«Наше Общество активно участвует в государственной задаче по расширению использования природного газа в качества моторного топлива. Опыт, реальные примеры применения техники на метане любой желающий смог увидеть на площадке в Ухте, открытой для свободного посещения. Приятно, что интерес к нашей инициативе проявили как представители бизнеса, так и частные лица», — отметил заместитель генерального директора по общим вопросам Владимир Блохин.

Выставка позволила в доступной форме продемонстрировать населению Республики Коми перспективные направления развития газомоторного рынка. Наглядность представленной экспозиции еще раз подтвердила преимущества использования природного газа в качестве моторного топлива в условиях северных регионов.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая компанией «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2018 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 190,54 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительных станций.

Компанией внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2015 и система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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