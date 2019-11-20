В. Харлов принял участие в заседании Законодательного Собрания региона

Source: Russia – Council of the Federation

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области приняли бюджет на 2020 год.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области Вадим Харлов ХарловВадим Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области принял участие в заседании Законодательного Собрания Ульяновской области.

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Во втором чтении парламентарии поддержали проект закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Большая часть средств из федерального бюджета поступит для регионального министерства здравоохранения, что позволит решить приоритетные вопросы в данной сфере, также повысить уровень квалификации специалистов-медиков, закупить новейшее оборудование», — заметил сенатор.

Он отметил, что достижение целей социально-экономического развития Ульяновской области будет обеспечиваться по трём направлениям: «Новое качество жизни», «Инновационное развитие и модернизация экономики» и «Эффективный регион». Большая часть областного бюджета будет направлена на реализацию государственной программы развития транспорта, дорожного и сельского хозяйства.

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